Александр Самедов: Мое решение перейти в «Спартак» на 100% верное
Полузащитник «Спартака»
Александр Самедов заявил, что он правильно поступил, вернувшись в состав
красно-белых. Напомним, предыдущим его клубом был «Локомотив».
«Думаю, что в игровом смысле
я прибавляю, понимаю, что от меня хотят. Хотя некоторые вещи надо еще понять,
никогда не поздно учиться. Если взять команду, то здесь потрясающий коллектив.
Мое решение перейти в этот клуб на 100% верное, и я счастлив находиться в «Спартаке», - сказал Самедов в интервью
официальному каналу «Спартака» на Youtube.
Напомним, что Самедов уже выступал за «Спартак» в 2001 – 2005 годах.
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