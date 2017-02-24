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Александр Самедов: Мое решение перейти в «Спартак» на 100% верное

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что он правильно поступил, вернувшись в состав красно-белых. Напомним, предыдущим его клубом был «Локомотив».

«Думаю, что в игровом смысле я прибавляю, понимаю, что от меня хотят. Хотя некоторые вещи надо еще понять, никогда не поздно учиться. Если взять команду, то здесь потрясающий коллектив. Мое решение перейти в этот клуб на 100% верное, и я счастлив находиться в «Спартаке», - сказал Самедов в интервью официальному каналу «Спартака» на Youtube.

Напомним, что Самедов уже выступал за «Спартак» в 2001 – 2005 годах.

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