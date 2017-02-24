Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, «Ростов» встретится с «МЮ», «Краснодар» – с «Сельтой».

– «Ростов» показал, как может играть с грандами – «Атлетико», «Баварией». У немцев даже выиграл. Но когда соперникам что-то нужно было, они с «Ростовом» разбирались. «Бавария» пять забила, «Атлетико» дожал их в концовке, – сказал Ловчев.

– Конечно, все может быть, но, считаю, шансы «Ростова» пройти «МЮ» – ноль процентов. Зато надо порадоваться за город, который увидит очередного классного соперника своей команды, – отметил Ловчев.

– Что касается «Краснодара», хорошо, что первый матч пройдет дома. «Сельта» любит атаковать, так что надо забивать самим дома, и в гостях играть на контратаках, примерно как с «Фенербахче». Думаю, шансы «Краснодара» с «Сельтой» 50 на 50, – сказал Ловчев.

«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» – с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ