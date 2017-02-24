Игорь Гамула: Будем надеяться, что «Ростов» сломает футбольные стереотипы в играх против «МЮ»

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Хотели самого сильного соперника - получили. Нам все равно, с кем играть. Интересно посмотреть, на что мы сегодня готовы. Я уверен, что наши ребята не будут дрожать, проведут матчи на достаточно высоком уровне и побьются за выход в следующий круг.

Будем надеяться, что мы сломаем футбольные стереотипы, когда все начинают дрожать при появлении большого клуба. Это большой подарок для наших болельщиков - «Бавария», «Атлетико», теперь «Манчестер». «Ростов» на коне! – приводит слова Гамулы ТАСС.

Напомним, что в 1/16 финала «Ростов» по итогам двухматчевого противостояния прошел чешскую «Спарту», в первом матче ростовчане добились разгромной победы со счетом 4:0, в ответной игре команды сыграли вничью – 1:1.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Манчестере. Ответная игра состоится 16 марта в Ростове-на-Дону.