Налдо: У меня уже есть опыт игры против «Сельты»

Защитник «Краснодара» Налдо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-205/2016, где краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».

- «Сельта» – хорошая команда, о ее классе красноречиво говорит тот факт, что в предыдущем раунде он выбила из Лиги Европы донецкий «Шахтер». Она играет в атакующий футбол, в ее составе быстрые игроки и сильный нападающий Гвидетти. Нам предстоит очень сложные матчи, и мы должны подойти к ним в самой лучшей форме, чтобы иметь шансы на успех.

У меня уже есть опыт игры против «Сельты» за «Хетафе», и это всегда было непросто. У «Сельты» – хороший стадион, классные болельщики. Из тех, кто остался в составе команды с тех пор, помимо шведа Гвидетти отмечу датского полузащитника Васса и аргентинского защитника Кабраля.

Но в нашем клубе также собраны исполнители высокого уровня, и я считаю, что «Краснодар» по составу ничем не слабее «Сельты». У нас есть шансы пройти испанцев, но для этого надо продемонстрировать на поле все лучшее, на что мы способны и выложиться на все 100 процентов, а, может, и чуточку больше. Предыдущие игры с турецким «Фенербахче тоже были непростыми, впрочем, на этих стадиях легких соперников и не бывает. В общем, мы получили еще один прекрасный шанс показать, что собой представляем на европейском уровне. Уверен, игры будут очень интересными, - приводит слова Налдо пресс-служба «Краснодара».

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Краснодаре. Ответная игра состоится 16 марта в Испании.