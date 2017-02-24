Прудников вернулся в «Анжи»

Форвард Александр Прудников вновь стал игроком «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Отметим, что Прудников уже выступал за «Анжи». В сезоне 2011/2012 форвард в 21 матче отличился тремя голами.

Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время 27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку. В конце января клуб и Прудников разорвали соглашение по взаимному согласию сторон.

Перед подписанием контракта с «Анжи», 27-летний футболист был на просмотре в «Локомотиве», но форвард не подошел железнодорожникам.

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