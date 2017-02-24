Прудников вернулся в «Анжи»
Форвард Александр Прудников
вновь стал игроком «Анжи». Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского
клуба.
Отметим, что Прудников уже
выступал за «Анжи». В сезоне 2011/2012 форвард
в 21 матче отличился тремя голами.
Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время
27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку. В
конце января клуб и Прудников разорвали соглашение по взаимному согласию
сторон.
Перед подписанием контракта с «Анжи», 27-летний футболист был на просмотре
в «Локомотиве», но форвард не подошел железнодорожникам.
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