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Виталий «V1lat» Волочай: Киевский «мейджор» делается «на отцепись», ибо главное сделать в СНГ

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай раскритиковал выбор места проведения The Kiev Major.

«Дворец Украина, где пройдет мажор — худшее венью в истории турниров от ВАЛВ». Я цитирую слова, Вани Факера, он был почти на всех турнирах от ВАЛВ и знает о чем говорит. И я с ним полностью согласен. Ужасный внешний вид, критически мало места в холлах Дворца, последний ремонт сделан 20 лет назад, нет достойного места для комментаторских позиции и студий аналитики для всех трех основных языков, и самое главное — 3000 мест…

ТРИ ТЫСЯЧИ МЕСТ! Только в моем твиттере — 45 000 подписчиков из Киева, а это минимум 45 000 активных игроков в доту, только в одной столице Украины. А Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Донецк, Минск, Москва, Питер и так далее? Как же все те, кто мечтал о мажоре в СНГ, для того чтобы увидеть это своими глазами? Три тысячи мест это смешно. Это провал. Зачем так делать?

Я уверен, что Киевский мэйджор по эмоциям, по игровой составляющей, по хайпу — будет очень крутым. Но его увидит вживую всего 3000 людей, и это неправильно. СНГ регион заслужил мэйджор, и он должен его получить в полноценном формате. А Киевский мэйджор делается «на отцепись», ибо главное сделать в СНГ. А как сделать — это никому не интересно. Скушают.

Простите за мой крик души. Я мечтал о таком турнире в моем городе с момента старта своей карьеры в киберспорте. Но в итоге, я получаю турнир, который вообще непонятно кому выгоден. Почему Дворец Украина? Почему билеты продаются как попало? Почему даты мажора перенесли? Почему вся эта фигня происходит? Кому это выгодно? Не знаю, честно, не знаю».

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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