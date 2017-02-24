Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс0 : 0Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Кириченко: В матчах с «МЮ» «Ростов» будет сражаться и показывать характер

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

«Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. 

Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», - цитирует Кириченко официальный сайт «Ростова».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене». 

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребийАндрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребийЭкс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис – об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Ростова».Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубкахСегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ростову» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».Максим Бузникин: «Сельту» можно все же назвать фаворитом в матчах с «Краснодаром»Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»«Советский спорт» представляет главные факты о соперниках «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.Игорь Шалимов: Матчи с «Сельтой» должны получиться интереснымиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Налдо: У меня уже есть опыт игры против «Сельты»Защитник «Краснодара» Налдо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-205/2016, где краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Игорь Гамула: Будем надеяться, что «Ростов» сломает футбольные стереотипы в играх против «МЮ»Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, «Ростов» встретится с «МЮ», «Краснодар» - с «Сельтой».Дмитрий Полоз – претендент на звание самого ценного игрока недели в Лиге ЕвропыНападающий «Ростова» Дмитрий Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Андрей Препелицэ: Надеюсь, в домашнем матче против «Ман Юнайтед» холодная погода будет на стороне «Ростова»Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником клуба стал «Манчестер Юнайтед».«Бердыев подготовит мужиков к бойне». Читатели «Советского спорта» о жеребьевке«Бердыев подготовит мужиков к бойне». Читатели «Советского спорта» о жеребьевкеРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы активно обсуждают читатели «Советского спорта».Лоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛЛоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Али Узденов: «Ростов» воспринял итоги жеребьевки с радостью. Мальчиками для битья мы не будемЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»Вячеслав Безбородов в матче АПОЭЛ – «Атлетик» показал две красные карточки и назначил пенальти.«Краснодар» встретится с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником «Краснодара» на турнире станет испанская «Сельта».«Ростов» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником «Ростова» станет английский «Манчестер Юнайтед».«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» – с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» – с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕРоссийские клубы получили соперников по 1/8 финала Лиги Европы.Прощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаПрощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч и подводит черту под выступлением «Зенита» в Лиге Европы.Александр Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что «Зенит» обязательно будет побеждать в РФПЛНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у «Зенита» не было цели вылететь из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате страны.
Главные новости
Хоккей
«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50
Хоккей
«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
Футбол
Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубках
Футбол
Игорь Шалимов: Матчи с «Сельтой» должны получиться интересными
Футбол
Дмитрий Кириченко: В матчах с «МЮ» «Ростов» будет сражаться и показывать характер
Футбол
Прудников вернулся в «Анжи»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Дмитрий Кириченко
Дмитрий Кириченковсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости