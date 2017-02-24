Дмитрий Кириченко: В матчах с «МЮ» «Ростов» будет сражаться и показывать характер

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

«Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.



Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», - цитирует Кириченко официальный сайт «Ростова».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».