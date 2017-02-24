Игорь Шалимов: Матчи с «Сельтой» должны получиться интересными

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».

– Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи. «Сельта» – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд, - приводит слова Шалимова пресс-служба «Краснодара».

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Краснодаре. Ответная игра состоится 16 марта в Испании.