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Лэшли хочет провести бой с Емельяненко

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Известный рестлер и боец смешанного стиля Бобби Лэшли ждет своего шанса сразиться против россиянина Федора Емельяненко.

40-летний спортсмен рассказал об этом в интервью MMAJunkie.

«Каждый тяжеловес хочет провести бой с Федором. Надеюсь, что у меня такая возможность появится», - сказал Лэшли.

Напомним, что Федор Емельяненко должен был провести поединок против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, но поединок сорвался в последний момент. У американца в почках обнаружили камни.

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Сергей Ващенко
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