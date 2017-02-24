Лэшли хочет провести бой с Емельяненко

Известный рестлер и боец смешанного стиля Бобби Лэшли ждет своего шанса сразиться против россиянина Федора Емельяненко.

40-летний спортсмен рассказал об этом в интервью MMAJunkie.

«Каждый тяжеловес хочет провести бой с Федором. Надеюсь, что у меня такая возможность появится», - сказал Лэшли.

Напомним, что Федор Емельяненко должен был провести поединок против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, но поединок сорвался в последний момент. У американца в почках обнаружили камни.