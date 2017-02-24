Максим Бузникин: «Сельту» можно все же назвать фаворитом в матчах с «Краснодаром»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».

- С одной стороны, выбирать не приходится, а, с другой - «Сельта» достаточно сильный, сложный и интересный соперник. Это совсем другая по организации игры команда, чем «Фенербахче», которая играет в более комбинационный футбол. И сама играет, и дает играть другим. Это будет совсем другой футбол, более сложный. Наверное, «Сельту» можно все же назвать фаворитом пары. Но шансы все же считаю равными - 50 на 50, - передает слова Бузникина «Р-Спорт».

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Краснодаре. Ответная игра состоится 16 марта в Испании.