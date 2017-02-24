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Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ростову» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что главным тренером «МЮ» сейчас является португалец Жозе Моуринью. Команды, которые он тренировал, несколько раз встречались в еврокубках с представителями России и ни разу им не проигрывали.

Под его руководством «Челси» в 2004 году в Лиге чемпионов (именно в этом турнире все команды Моуринью ранее играли против команд из РФПЛ) дважды обыграл ЦСКА (2:0 и 1:0). Затем его «Интер» играл с «Рубином» (2:0, 1:1) и ЦСКА (1:0, 1:0). Также при нем мадридский «Реал» прошел ЦСКА в 1/8 финала (1:1, 4:1).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова»

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене». 

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

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