«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Хоккеисты «Трактора» на домашней арене одержали уверенную победу над «Барысом» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у челябинской команды отметились Алексей Кручинин, Александр Шаров, Артем Пеньковский и Максим Якуценя, оформивший в этой встрече дубль. У «Барыса» точный бросок на счету Мартена Сен-Пьера.

В первом матче серии победу одержала команда из Казахстана со счетом 5:2.

Следующий матч серии пройдет 26 февраля в Астане.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

Второй матч

Матч Трактор - Барыс - 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) Голы: Кручинин (Пестунов, Щехура), 33:25 (1:0). Шаров (Пестунов), 38:08 (2:0). Сен-Пьер (Доус, Даллмэн), 39:47 (2:1). Пеньковский (Кольцов, Белов), 49:51 (3:1). Якуценя (Кольцов), 51:56 (4:1). Якуценя 58:03 (5:1). Место и дата 24 февраля 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 1:1