Василий Карасев: Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому ошибаться «Зениту» нельзя
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги
ВТБ против «Енисея».
- «Енисей» в этом сезоне показывает хороший, качественный
баскетбол. Чемпионат выходит на финишную прямую, нам уже нельзя ошибаться. Идет
борьба за первую четверку мест в турнирной таблице. Пятидневная пауза поможет
нам, будет несколько дней на подготовку к игре, - приводит слова Карасева
официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» - «Енисей» пройдет 25 февраля в
Петербурге и начнется в 13:00. Петербуржцы с 14 победами занимают второе место
в турнирной таблице лиги ВТБ, красноярцы с восемью победами идут на шестом
месте.
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