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Василий Карасев: Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому ошибаться «Зениту» нельзя

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».

- «Енисей» в этом сезоне показывает хороший, качественный баскетбол. Чемпионат выходит на финишную прямую, нам уже нельзя ошибаться. Идет борьба за первую четверку мест в турнирной таблице. Пятидневная пауза поможет нам, будет несколько дней на подготовку к игре, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» - «Енисей» пройдет 25 февраля в Петербурге и начнется в 13:00. Петербуржцы с 14 победами занимают второе место в турнирной таблице лиги ВТБ, красноярцы с восемью победами идут на шестом месте.

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