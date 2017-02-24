Кристиан Нобоа: Всегда хотел сыграть на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой ростовской команде в соперники достался английский «Манчестер Юнайтед».

- Всегда хотел сыграть на таком стадионе, как «Олд Траффорд». Здорово, что сейчас выпал такой шанс.

Мы довольны, что нам попался такой сильный соперник. «Ростов» уже обыгрывал «Баварию», провел хорошие матчи с «Атлетико», поэтому мы чувствуем себя уверенно перед «Манчестером», для нас не ново играть на таком уровне. Понятно, что будут тяжелые игры, но мы к ним обязательно хорошо подготовимся, - передает слова Нобоа ТАСС.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 9 марта в Манчестере. Ответная игра состоится 16 марта в Ростове-на-Дону.