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«Динамо СПб» проиграло «Торосу» в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Источник:  ХК «Динамо СПб»Комментарии

Петербургское «Динамо» уступило «Торосу» в выездном матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Виктор Другов. Команда из Нефтекамска повела в серии 1 - 0.

Напомним, в четвертьфинал выходит команда, которая одержит четыре победы. Следующий матч «Торос» и «Динамо» проведут 25 февраля в Нефтекамске, матчи в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.

В регулярном чемпионате ВХЛ петербуржцы заняли 12 место, «Торос» закончил регулярку на пятой строчке.

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