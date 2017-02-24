«Динамо СПб» проиграло «Торосу» в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ
Петербургское «Динамо»
уступило «Торосу» в выездном матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ со счетом 0:1.
Единственную шайбу забросил Виктор Другов. Команда из Нефтекамска
повела в серии 1 - 0.
Напомним, в четвертьфинал выходит команда, которая одержит
четыре победы. Следующий матч «Торос» и «Динамо» проведут 25 февраля в Нефтекамске,
матчи в Петербурге пройдут 28 февраля и 1 марта.
В регулярном чемпионате ВХЛ петербуржцы заняли 12 место, «Торос»
закончил регулярку на пятой строчке.
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