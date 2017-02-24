Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третья
В Сочи продолжаются Всемирные
военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров
попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Золото завоевала
представительница Словении Тея Гегорин. Она прошла дистанцию за 22 минуты 19,5 секунд.
Акимова заняла второе место, Кайшева – третье.
Всемирные военные игры
Сочи (Россия)
Биатлон
Женщины
Спринт. 7,5 км
1. Тея Грегорин (Словения) 22.19,5 (0)
2. Татьяна Акимова (Россия) +43,8 (0)
3. Ульяна Кайшева (Россия) + 1.15,3 (1)
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