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Янник Боли попрощался с «Анжи»

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Анжи» Янник Боли на своей странице в Instagram попрощался с болельщиками махачкалинского клуба.

«Сегодня пришло время расстаться с клубом, который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, я хочу вам сказать спасибо. Спасибо вам всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и меня приняли как члена этой большой семьи. Я никогда не пожалею, что играл за этот великий клуб «Анжи» Махачкала. Я горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем вас оставляю, сердцем желая вам больше успеха и радости. Спасибо большое. Ваш Янник Боли», – написал в сообщении Боли.

Сегодня пришло время расстаться с клубом который мне много научил и ,разумно, с которым я провел не только трудные периоды но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою груст я хочу вам сказать СПАСИБО. Спасибо вам всем болищикам, фанатам и руководителям. С вами то что должно было трудным стало легким. Вы были со мной с первого дня и меня взяли как члена этой большой семьи. Я никогда не пожалею, что играЛ за этот великий клуб, Анжи Макачкала. Я горжусь тем, что мы вместе сделали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем вас оставляю сердцем желая вам больше успеха и радости. Спасибо большое. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!! Ваш Яник БОЛИ. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️❤️❤️❤️❤️👊🏾👊🏾👊🏾👊🏾💪🏾💪🏾💪🏾💪🏾💪🏾

Публикация от Yannick Boli (@yanmag94)

Ранее сообщалось, что Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива».

Последние два с половиной сезона Боли выступал за «Анжи». За дагестанский клуб Янник отыграл 39 матчей, забил 11 голов. В активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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