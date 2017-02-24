Магнитогорский «Металлург» обыграл «Кунльлунь» и повел в серии со счетом 2:0
Матч первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом»
и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:3 в
пользу «Магнитки».
В составе победителей хет-трик сделал Оскар Осала. Также отличились
Ян Коварж и Владислав Калетник. А Сергей Мозякин вновь не сумел набрать 1000-е
очко в карьере. У гостей дубль сделал Шон Коллинз, еще одна шайба в активе Зака
Юйэня.
КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Второй матч
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 15:29 (1:0). Коллинс (Перетягин, Ро), 22:48 (1:1). Коллинс (Виклунд), 28:27 (1:2). Коварж (Зарипов), 35:25 (2:2). Калетник (Платонов), 35:57 (3:2). Юйэнь (Виделль, Беллемор), 37:03 (3:3). Осала (Платонов, Береглазов), 41:55 (4:3). Осала (Коварж, Филиппи), 59:16 (5:3).
Место и дата
24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция