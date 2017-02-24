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«Спартак» и ЦСКА попали в разные группы. Итоги жеребьевки «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В уфимском развлекательном комплексе «Огни Уфы» состоялась жеребьевка группового этапа «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу-2017».

Представители клубов российской премьер-лиги узнали своих соперников на первой стадии турнира.

Группа А

«Амкар»
«Урал»
«Локомотив»
«Крылья Советов»
«Оренбург»
«Арсенал»
«Спартак»
«Терек»

Группа B

«Анжи»
«Зенит»
«Краснодар»
«Ростов»
«Уфа»
«Рубин»
ЦСКА
«Томь»

В плей-офф выйдут по четыре лучших команды из каждой группы. Матчи группового состоятся 25 февраля.

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