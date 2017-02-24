«Спартак» и ЦСКА попали в разные группы. Итоги жеребьевки «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
В уфимском развлекательном комплексе «Огни Уфы» состоялась жеребьевка группового этапа «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу-2017».
Представители клубов российской премьер-лиги узнали своих соперников на первой стадии турнира.
Группа А
«Амкар»
«Урал»
«Локомотив»
«Крылья Советов»
«Оренбург»
«Арсенал»
«Спартак»
«Терек»
Группа B
«Анжи»
«Зенит»
«Краснодар»
«Ростов»
«Уфа»
«Рубин»
ЦСКА
«Томь»
В плей-офф выйдут по четыре лучших команды из каждой группы. Матчи группового состоятся 25 февраля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически