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Полузащитник «Вислы» пройдет медосмотр в «Оренбурге»

Источник:  ФК «Висла»Комментарии

«Висла» достигла соглашения с «Оренбургом» о переходе в российский клуб словацкого полузащитника Дениса Поповича. Об этом сообщает официальный сайт польской команды.

Как сообщает пресс-служба «Вислы», теперь Поповичу предстоит пройти медосмотр в «Оренбурге». Если обследование будет успешным, он заключит полноценный контракт с российской командой.

Добавим, что 27-летний словенец пришел в «Вислу» летом 2015 года, с тех пор принял участие  в 50 матчах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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