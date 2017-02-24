Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуруинью прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Ростов».

«Это плохой жребий для нас во всех аспектах. Ростов находится далеко, и это добавляет сложности. Нам предстоит долгое путешествие в плохой период для нас. Кроме того, «Ростов» – очень сложный соперник, они провели очень хорошую кампанию в Лиге чемпионов. Они хорошо обороняются и хорошо готовы физически, но мы сделаем все, чтобы победить», –цитирует Моуринью Mirror.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова»

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».