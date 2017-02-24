Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для нас
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуруинью прокомментировал
результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде
достался «Ростов».
«Это плохой жребий для нас во всех аспектах. Ростов находится
далеко, и это добавляет сложности. Нам предстоит долгое путешествие в плохой
период для нас. Кроме того, «Ростов» – очень сложный соперник, они провели
очень хорошую кампанию в Лиге чемпионов. Они хорошо обороняются и хорошо готовы
физически, но мы сделаем все, чтобы победить», –цитирует Моуринью Mirror.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре
состоится на поле «Ростова»
Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».
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