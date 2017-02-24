Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко

Призеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.

«Эти соревнования имеют для меня большое значение. Гонка далась мне сегодня нелегко. Я первый раз выступаю в Сочи, и трасса оказалась довольно тяжелой. Что касается Грегорин, она – очень сильная соперница, я понимала, что с ней будет тяжело состязаться», - сказала Татьяна Акимова.

«Мне очень понравилась трасса, и я рада буду привезти домой золотую медаль. Гонка была сложной. Трасса немного отличалась от той, которая была несколько лет назад. Я начала медленно, но потом пыталась быть все быстрее и быстрее, думаю, поэтому я и победила. К тому же мне удалось удачно отстреляться без промахов. Я думаю, эти Игры были очень хорошей подготовкой к следующим важным стартам», - рассказала Тея Грегорин.

«Для меня это была очень сложная гонка, как и для всех участниц. Здесь тяжелый двухэтажный подъем, так что после него все остальное кажется просто «равниной». При выходе на дистанцию мне сказали, что отрыв от III места – 5 секунд, и я решила, что не зря сюда приехала и отыграла их. III зимние Всемирные военные игры для меня стали главным стартом сезона, и я была очень серьезно настроена. Случился очень обидный промах, и я буду разбираться, почему так вышло, но довольна III местом», - отметила Ульяна Кайшева.