Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко
Призеры спринтерской гонки у
женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали
итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй
стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.
«Эти соревнования имеют для меня большое
значение. Гонка далась мне сегодня нелегко. Я первый раз выступаю в Сочи, и
трасса оказалась довольно тяжелой. Что касается Грегорин, она – очень сильная
соперница, я понимала, что с ней будет тяжело состязаться», - сказала Татьяна
Акимова.
«Мне очень понравилась трасса, и я рада
буду привезти домой золотую медаль. Гонка была сложной. Трасса немного
отличалась от той, которая была несколько лет назад. Я начала медленно, но
потом пыталась быть все быстрее и быстрее, думаю, поэтому я и победила. К тому
же мне удалось удачно отстреляться без промахов. Я думаю, эти Игры были очень
хорошей подготовкой к следующим важным стартам», - рассказала Тея Грегорин.
«Для меня это была очень сложная гонка,
как и для всех участниц. Здесь тяжелый двухэтажный подъем, так что после него
все остальное кажется просто «равниной». При выходе на дистанцию мне сказали,
что отрыв от III места – 5 секунд, и я решила, что не зря сюда приехала и
отыграла их. III зимние Всемирные военные игры для меня стали главным стартом
сезона, и я была очень серьезно настроена. Случился очень обидный промах, и я
буду разбираться, почему так вышло, но довольна III местом», - отметила Ульяна
Кайшева.