Федор Канарейкин: Домашняя серия «Авангарда» из двух игр закончена, едем в гости
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».
- Поздравляю команду, наших болельщиков с победой, а мужчин – с прошедшим праздником. Домашняя серия из двух игр закончена, едем в гости.
- Второй матч подряд «Авангард» прибавляет в
третьих периодах. Это запланированный момент, вы закладываете это, или же
стечение обстоятельств?
- Скажу лишь, что я доволен третьим периодом, тем, как мы его провели, и доволен победой.
- Довольны ли вы игрой в большинстве?
- Она улучшилась, да.
- Ожидали сегодня
такой результативности?
- Нет, конечно. Даже ничего не говорили в перерывах, так получилось, поэтому выполняли план на игру. Главное – добились того результата, который ожидали.
- Во Владивостоке маленькая коробка. Поможет ли это Никите
Никитину вернуться в состав?
- Абсолютно, вы правы. Вы дали мне мысль, над которой я подумаю, - приводит слова Канарейкина пресс-служба омской команды.
Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на
своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0. Следующий матч серии состоится 26 февраля во Владивостоке.
Матч
Авангард - Адмирал - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
Голы:
Юньков 15:04 (1:0 - мен.). Земчёнок (Александров, Фисенко), 16:56 (1:1 - бол.). Краснослободцев (Бартулис, Александров), 19:27 (1:2 - бол.). Медведев (Мартынов, Пьянов), 22:06 (2:2 - бол.). Казаков (Краснослободцев), 25:57 (2:3). Лемтюгов (Соботка, Густафсон), 30:03 (3:3 - бол.). Григорьев (Соботка), 43:04 (4:3 - бол.). Анелёв (Михеев), 51:03 (5:3). Юньков (Анелёв, Пестушко), 55:00 (6:3).
Место и дата
24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция