Федор Канарейкин: Домашняя серия «Авангарда» из двух игр закончена, едем в гости

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».

- Поздравляю команду, наших болельщиков с победой, а мужчин – с прошедшим праздником. Домашняя серия из двух игр закончена, едем в гости.

- Второй матч подряд «Авангард» прибавляет в третьих периодах. Это запланированный момент, вы закладываете это, или же стечение обстоятельств?

- Скажу лишь, что я доволен третьим периодом, тем, как мы его провели, и доволен победой.

- Довольны ли вы игрой в большинстве?

- Она улучшилась, да.

- Ожидали сегодня такой результативности?

- Нет, конечно. Даже ничего не говорили в перерывах, так получилось, поэтому выполняли план на игру. Главное – добились того результата, который ожидали.

- Во Владивостоке маленькая коробка. Поможет ли это Никите Никитину вернуться в состав?

- Абсолютно, вы правы. Вы дали мне мысль, над которой я подумаю, - приводит слова Канарейкина пресс-служба омской команды.



Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0. Следующий матч серии состоится 26 февраля во Владивостоке.

