Максим Спиридонов: В открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоит
Тренер «Адмирала» Максим Спиридонов прокомментировал игру команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».
- «Авангард» с победой. По игре: я считаю, наши ребята молодцы, сражались, особенно первые два периода. Но а потом нас, конечно, подвели удаления, а Омск воспользовался этим. Игра в неравных составах решила исход этого поединка. Будем готовиться.
- Что с Саболичем и как вы трактуете ситуацию, в которой он
травмировался?
- Не хочу говорить про судей, потому что я никогда этого не делал. Но ситуация такая, что у Саболича, возможно, переломы ключицы и пальца. Есть судьи, пусть они разбираются, что тут можно сказать?
- Кажется, что «Адмиралу» более выгоден тот
хоккей, который мы видели позавчера.
- Безусловно, в открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоит. Мы потеряли одного, второго хоккеиста, подустали, конечно, удаления сломали игру, где-то и концентрацию потеряли. Из-за этого пошли ошибки, и третий период получился более открытым. Постараемся дома играть в ту игру, которой мы придерживались в первом матче: дисциплинированно в обороне, побольше бросать. Постараемся навязать свою игру.
- «Адмирал» уже почти месяц не был во
Владивостоке, это как-то может на игре сказаться?
- Думаю, нет. Если бы мы прилетели за два дня до матча, может, еще тяжелее даже было бы, потому что четыре часа разница во времени, передает слова Спиридонова пресс-служба «Авангарда».
Добавим, что на 31-й минуте второго матча серии «Авангард» - «Адмирал» главный тренер гостей Александр Андриевский был наказан малым и дисциплинарным до конца игры штрафом.
Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0.
Матч
Авангард - Адмирал - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
Голы:
Юньков 15:04 (1:0 - мен.). Земчёнок (Александров, Фисенко), 16:56 (1:1 - бол.). Краснослободцев (Бартулис, Александров), 19:27 (1:2 - бол.). Медведев (Мартынов, Пьянов), 22:06 (2:2 - бол.). Казаков (Краснослободцев), 25:57 (2:3). Лемтюгов (Соботка, Густафсон), 30:03 (3:3 - бол.). Григорьев (Соботка), 43:04 (4:3 - бол.). Анелёв (Михеев), 51:03 (5:3). Юньков (Анелёв, Пестушко), 55:00 (6:3).
Место и дата
24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция