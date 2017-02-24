Максим Спиридонов: В открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоит

Тренер «Адмирала» Максим Спиридонов прокомментировал игру команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».

- «Авангард» с победой. По игре: я считаю, наши ребята молодцы, сражались, особенно первые два периода. Но а потом нас, конечно, подвели удаления, а Омск воспользовался этим. Игра в неравных составах решила исход этого поединка. Будем готовиться.

- Что с Саболичем и как вы трактуете ситуацию, в которой он травмировался?

- Не хочу говорить про судей, потому что я никогда этого не делал. Но ситуация такая, что у Саболича, возможно, переломы ключицы и пальца. Есть судьи, пусть они разбираются, что тут можно сказать?

- Кажется, что «Адмиралу» более выгоден тот хоккей, который мы видели позавчера.

- Безусловно, в открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоит. Мы потеряли одного, второго хоккеиста, подустали, конечно, удаления сломали игру, где-то и концентрацию потеряли. Из-за этого пошли ошибки, и третий период получился более открытым. Постараемся дома играть в ту игру, которой мы придерживались в первом матче: дисциплинированно в обороне, побольше бросать. Постараемся навязать свою игру.

- «Адмирал» уже почти месяц не был во Владивостоке, это как-то может на игре сказаться?

- Думаю, нет. Если бы мы прилетели за два дня до матча, может, еще тяжелее даже было бы, потому что четыре часа разница во времени, передает слова Спиридонова пресс-служба «Авангарда».



Добавим, что на 31-й минуте второго матча серии «Авангард» - «Адмирал» главный тренер гостей Александр Андриевский был наказан малым и дисциплинарным до конца игры штрафом.

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Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0.