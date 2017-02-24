Сергей Ташуев: В паре «Краснодар» – «Сельта» возможно обилие голов
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал
итоги жеребьевки 1/8 финала Лиге Европы. Напомним, что «Краснодару» предстоит
сыграть с «Сельтой».
- Пара интересная
в плане зрелищности. «Сельта» сейчас на подъёме, показывает в чемпионате
Испании смотрибельный и качественный футбол. Думаю, что и та, и другая команда
будут идти в атаку, возможно обилие голов. Будем болеть за «Краснодар»
естественно.
- Как оцениваете шансы на проход в четвертьфинал «Краснодара»?
- 60%.
1/8 финала – это уровень, здесь не бывает слабых команд. На предыдущей стадии «Сельта»
выбила «Шахтер», а это было сделать не так просто. Но «Краснодар» сам уже
опытный боец в Лиге Европы, команда прошла «Фенербахче», а тренерский состав «быков»
сейчас явно лучше готовится к матчам аналитически, чем в прошлом году, -
цитирует Ташуева Евро-Футбол.Ру.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре
состоится на поле «Сельты».
Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс
Арене».