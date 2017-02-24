Оскар Осала: Сегодня просто был мой день
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала поделился эмоциями после победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», в котором форвард записал на свой счет хет-трик.
– Сложная игра. «Куньлунь» сегодня был очень хорош. Мы тоже неплохо сыграли, но соперник оказался лучше готов к матчу, нежели в первый день.
– Много стычек, много жестких силовых приемов. Как вы
думаете, почему?
– У всех эмоции, ведь это второй матч, все немного нервничают, соперник вышел более агрессивным, мы играли в очень контактный хоккей.
– Ваши эмоции по поводу хет-трика?
– О, это впервые в моей карьере в Континентальной хоккейной лиге. Это просто отлично. Но при этом – я не думаю, что играл как-то лучше по сравнению с предыдущими матчами. Просто шайба шла ко мне и у меня были шансы. Я играл как обычно, но сегодня просто был мой день! – приводит слова Осалы пресс-служба «Металлурга».
Напомним, что в пятницу «Магнитка» одолела китайский «Куньлунь» со счетом 5:3 и повела в серии – 2:0. Следующая игра состоится 26 февраля в Пекине.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 15:29 (1:0). Коллинс (Перетягин, Ро), 22:48 (1:1). Коллинс (Виклунд), 28:27 (1:2). Коварж (Зарипов), 35:25 (2:2). Калетник (Платонов), 35:57 (3:2). Юйэнь (Виделль, Беллемор), 37:03 (3:3). Осала (Платонов, Береглазов), 41:55 (4:3). Осала (Коварж, Филиппи), 59:16 (5:3).
Место и дата
24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция