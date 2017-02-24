Оскар Осала: Сегодня просто был мой день

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала поделился эмоциями после победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», в котором форвард записал на свой счет хет-трик.

– Сложная игра. «Куньлунь» сегодня был очень хорош. Мы тоже неплохо сыграли, но соперник оказался лучше готов к матчу, нежели в первый день.

– Много стычек, много жестких силовых приемов. Как вы думаете, почему?

– У всех эмоции, ведь это второй матч, все немного нервничают, соперник вышел более агрессивным, мы играли в очень контактный хоккей.

– Ваши эмоции по поводу хет-трика?

– О, это впервые в моей карьере в Континентальной хоккейной лиге. Это просто отлично. Но при этом – я не думаю, что играл как-то лучше по сравнению с предыдущими матчами. Просто шайба шла ко мне и у меня были шансы. Я играл как обычно, но сегодня просто был мой день! – приводит слова Осалы пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что в пятницу «Магнитка» одолела китайский «Куньлунь» со счетом 5:3 и повела в серии – 2:0. Следующая игра состоится 26 февраля в Пекине.