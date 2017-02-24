Владимир Юрзинов: Бились до конца, теперь готовимся к матчам с «Металлургом» в Пекине
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
– Хорошая игра. Хорошо мы сражались и бились до конца. Готовимся к матчам в Пекине.
– Сегодня по первому периоду показалась, что команда сразу
пошла вперед без оглядки назад – много бросков, много созидания. Таков был
план?
– Я не буду сейчас комментировать, сейчас идет плей-офф. На пресс-конференциях вообще сложно говорить, когда идет плей-офф. Иногда даже бывает, что разводят в разные микст-зоны. Но мы люди адекватные. Больше ничего не буду комментировать. Спасибо, – передает слова Юрзинова пресс-служба магнитогорского «Металлурга».
Напомним, что в пятницу «Магнитка» одолела китайский «Куньлунь» со счетом 5:3 и повела в серии – 2:0. Следующая игра состоится 26 февраля в Пекине.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 15:29 (1:0). Коллинс (Перетягин, Ро), 22:48 (1:1). Коллинс (Виклунд), 28:27 (1:2). Коварж (Зарипов), 35:25 (2:2). Калетник (Платонов), 35:57 (3:2). Юйэнь (Виделль, Беллемор), 37:03 (3:3). Осала (Платонов, Береглазов), 41:55 (4:3). Осала (Коварж, Филиппи), 59:16 (5:3).
Место и дата
24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция