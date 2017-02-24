Владимир Юрзинов: Бились до конца, теперь готовимся к матчам с «Металлургом» в Пекине

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

– Хорошая игра. Хорошо мы сражались и бились до конца. Готовимся к матчам в Пекине.

– Сегодня по первому периоду показалась, что команда сразу пошла вперед без оглядки назад – много бросков, много созидания. Таков был план?

– Я не буду сейчас комментировать, сейчас идет плей-офф. На пресс-конференциях вообще сложно говорить, когда идет плей-офф. Иногда даже бывает, что разводят в разные микст-зоны. Но мы люди адекватные. Больше ничего не буду комментировать. Спасибо, – передает слова Юрзинова пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что в пятницу «Магнитка» одолела китайский «Куньлунь» со счетом 5:3 и повела в серии – 2:0. Следующая игра состоится 26 февраля в Пекине.