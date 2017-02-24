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Александр Прудников: Не боюсь конкуренции за место в составе «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Новичок «Анжи» нападающий Александр Прудников рассказал, почему он согласился на переход.

 - Команда практически новая. Из состава, в котором я был, остались только обслуживающий персонал и несколько игроков. Адаптация проходит нормально, игроки во время сборов друг к другу притираются. А в остальном - в общении и атмосфере никаких проблем нет.

- Когда ты узнал об интересе «Анжи» и долго ли раздумывал над предложением?

- Узнал перед Новым годом. Сначала думал, потому что было еще несколько вариантов продолжения карьеры. Тот же «Локомотив». Не в финансовом плане, а просто возможностью быть ближе к дому, к родным. А в целом, над принятием решения вообще не раздумывал. Клуб и город мне знакомы, да и поставленные задачи понятны. И, когда клуб и футболисты их преодолевают вместе, то обычно это приводит к успеху, - цитирует Прудникова официальный сайт «Анжи».

- Сейчас в составе «Анжи» три одноплановых форварда - ты, Филипп Будковский и Шамиль Асильдаров. Не боишься конкуренции?

- Наличие конкуренции - это всегда лучше, нежели ее отсутствие. Лучше выходить на поле максимально отмобилизованным, чем расслабленным. Как говорится: «предупрежден, значит, вооружен». Поэтому так, наверное, легче и лучше.

Отметим, что Прудников уже выступал за «Анжи».  В сезоне 2011/2012 форвард в 21 матче отличился тремя голами.

Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время 27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку. В конце января клуб и Прудников разорвали соглашение по взаимному согласию сторон. 

Перед подписанием контракта с «Анжи», 27-летний футболист был на просмотре в «Локомотиве», но форвард не подошел железнодорожникам. 

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