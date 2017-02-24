Юнас Анелев: Чувствовалось, что «Адмирал» немножечко подустал

Защитник «Авангарда» Юнас Анелев прокомментировал победу команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».

– Насколько сегодня легче было играть после марафона в первом матче?

– Чувствовалось, что противник немножечко подустал. Нужно было продолжать давить, бороться. Будем действовать также на выезде.

– Ощущалось к концу матча, что по физике мы выглядим лучше соперника?

– Возможно, свою роль сыграло то, что у них большая разница во времени. Сейчас мы окажемся в такой же ситуации. Посмотрим, время покажет, – приводит слова Анелева пресс-служба омской команды.

Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0. Следующий матч серии состоится 26 февраля во Владивостоке.