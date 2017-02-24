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Юнас Анелев: Чувствовалось, что «Адмирал» немножечко подустал

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Защитник «Авангарда» Юнас Анелев прокомментировал победу команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».

– Насколько сегодня легче было играть после марафона в первом матче?
– Чувствовалось, что противник немножечко подустал. Нужно было продолжать давить, бороться. Будем действовать также на выезде.

– Ощущалось к концу матча, что по физике мы выглядим лучше соперника?
– Возможно, свою роль сыграло то, что у них большая разница во времени. Сейчас мы окажемся в такой же ситуации. Посмотрим, время покажет, – приводит слова Анелева пресс-служба омской команды.

Напомним, что в пятницу «Авангард» одолел «Адмирал» на своей площадке со счетом 6:3 и повел в серии – 2:0. Следующий матч серии состоится 26 февраля во Владивостоке.

Матч

Авангард - Адмирал - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Голы:

Юньков 15:04 (1:0 - мен.). Земчёнок (Александров, Фисенко), 16:56 (1:1 - бол.). Краснослободцев (Бартулис, Александров), 19:27 (1:2 - бол.). Медведев (Мартынов, Пьянов), 22:06 (2:2 - бол.). Казаков (Краснослободцев), 25:57 (2:3). Лемтюгов (Соботка, Густафсон), 30:03 (3:3 - бол.). Григорьев (Соботка), 43:04 (4:3 - бол.). Анелёв (Михеев), 51:03 (5:3). Юньков (Анелёв, Пестушко), 55:00 (6:3).

Место и дата

24 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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