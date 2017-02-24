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Боли перешел из «Анжи» в китайский «Далянь Ифан»

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Форвард Янник Боли покинул «Анжи». Он будет выступать в чемпионате Китая.

Как сообщает Transfermakt China, Боли стал игроком клуба «Далянь Ифан». Отметим, что этот клуб выступает во втором китайском дивизионе.

 


 

Ранее сообщалось, что Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива».

Последние два с половиной сезона Боли выступал за «Анжи». За дагестанский клуб Янник отыграл 39 матчей, забил 11 голов. В активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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