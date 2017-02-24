Боли перешел из «Анжи» в китайский «Далянь Ифан»

Форвард Янник Боли покинул «Анжи». Он будет выступать в чемпионате Китая.

Как сообщает Transfermakt China, Боли стал игроком клуба «Далянь Ифан». Отметим, что этот клуб выступает во втором китайском дивизионе.

CL2 club Dalian Yifang have signed Ivorian forward Yannick Boli from Anzhi Makhachkala. pic.twitter.com/5oRFzM0KW9 — TransferMarkt China (@asaikana) 24 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива».

Последние два с половиной сезона Боли выступал за «Анжи». За дагестанский клуб Янник отыграл 39 матчей, забил 11 голов. В активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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