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Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в число лучших игроков недели в Лиге Европы по версии УЕФА.

Помимо Жулиано, в команду недели вошли Серхио Альварес, Густаво Кабраль (оба — «Сельта»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Поль Погба («МЮ»), Алехандро Посуэло («Генк»), Набиль Фекир («Лион»), Винсент Абубакар («Бешикташ») и Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах).

Напомним, «Зенит» обыграл «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1. Жулиано оформил дубль и отдал одну голевую передачу. По сумме двух матчей в 1/8 финала турнира вышли бельгийцы. Первая встреча в Брюсселе закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. В 1/8 финала команда Рене Вайлера сыграет с АПОЕЛем.

В следующую стадию вышли два российских клуба. Соперником «Ростова» по 1/8 финала станет «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» сыграет с «Сельтой». 

Жулиано: Сложно подобрать слова, насколько подавлены игроки «Зенита»

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