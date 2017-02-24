Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в число лучших игроков
недели в Лиге Европы по версии УЕФА.
Помимо Жулиано, в команду недели вошли Серхио Альварес,
Густаво Кабраль (оба — «Сельта»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Ник Виргевер
(«Аякс»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Поль Погба («МЮ»), Алехандро Посуэло
(«Генк»), Набиль Фекир («Лион»), Винсент Абубакар («Бешикташ») и Ларс Штиндль
(«Боруссия» Менхенгладбах).
Напомним, «Зенит» обыграл «Андерлехт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1. Жулиано оформил дубль и отдал одну голевую передачу. По сумме двух матчей в 1/8 финала турнира вышли бельгийцы. Первая встреча в Брюсселе закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. В 1/8 финала команда Рене Вайлера сыграет с АПОЕЛем.
В следующую стадию вышли два российских клуба. Соперником «Ростова» по 1/8 финала станет «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» сыграет с «Сельтой».
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