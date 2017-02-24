Эдуард Занковец: При таком количестве удалений сложно рассчитывать на успех
Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».
– Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Астаны на автобусе. Их было слышно, спасибо им за поддержку! Что касается игры, то это прошлый матч, только наоборот. Слишком много удалений и при таком их количестве сложно рассчитывать на успех. Тем не менее, ребята боролись и до определенного момента смогли сдерживать большинство соперника, но силы не бесконечны и в какой-то момент их стало меньше, чем у соперника. Отсюда поражение.
– Как оцените результаты выездной серии?
– Счет равный. Всегда хочется большего, но, в принципе, если бы мне до начала серии сказали, что будет такой результат, то, я думаю, это было бы нормально, – приводит слова Занковца пресс-служба «Трактора».
Напомним, что в пятницу «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:1, сравняв счет в серии. Следующий матч пройдет 26 февраля в Астане.
Матч
Трактор - Барыс - 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Голы:
Кручинин (Пестунов, Щехура), 33:25 (1:0). Шаров (Пестунов), 38:08 (2:0). Сен-Пьер (Доус, Даллмэн), 39:47 (2:1). Пеньковский (Кольцов, Белов), 49:51 (3:1). Якуценя (Кольцов), 51:56 (4:1). Якуценя 58:03 (5:1).
Место и дата
24 февраля 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция