Эдуард Занковец: При таком количестве удалений сложно рассчитывать на успех

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».

– Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые приехали из Астаны на автобусе. Их было слышно, спасибо им за поддержку! Что касается игры, то это прошлый матч, только наоборот. Слишком много удалений и при таком их количестве сложно рассчитывать на успех. Тем не менее, ребята боролись и до определенного момента смогли сдерживать большинство соперника, но силы не бесконечны и в какой-то момент их стало меньше, чем у соперника. Отсюда поражение.

– Как оцените результаты выездной серии?

– Счет равный. Всегда хочется большего, но, в принципе, если бы мне до начала серии сказали, что будет такой результат, то, я думаю, это было бы нормально, – приводит слова Занковца пресс-служба «Трактора».

Напомним, что в пятницу «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:1, сравняв счет в серии. Следующий матч пройдет 26 февраля в Астане.