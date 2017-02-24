Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».
– Прежде всего, нам удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне. Свели ошибки к минимуму. Радует, что сегодня смогли большинство реализовать и те моменты, которые у нас были. Также бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Огромное спасибо за поддержку! – передает слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
Напомним, что в пятницу «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:1, сравняв счет в серии. Следующий матч пройдет 26 февраля в Астане.
Матч
Трактор - Барыс - 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
Голы:
Кручинин (Пестунов, Щехура), 33:25 (1:0). Шаров (Пестунов), 38:08 (2:0). Сен-Пьер (Доус, Даллмэн), 39:47 (2:1). Пеньковский (Кольцов, Белов), 49:51 (3:1). Якуценя (Кольцов), 51:56 (4:1). Якуценя 58:03 (5:1).
Место и дата
24 февраля 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция