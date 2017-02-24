Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».

– Прежде всего, нам удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне. Свели ошибки к минимуму. Радует, что сегодня смогли большинство реализовать и те моменты, которые у нас были. Также бы хотел поблагодарить наших болельщиков. Огромное спасибо за поддержку! – передает слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Напомним, что в пятницу «Трактор» переиграл «Барыс» со счетом 5:1, сравняв счет в серии. Следующий матч пройдет 26 февраля в Астане.