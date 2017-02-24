«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии

читайте также

Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Магнитка» обыграла «Куньлунь», «Трактор» выиграл у «Барыса» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты вторых матчей 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Игорь Захаркин: Мы проиграли выездную серию, к сожалению Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Зинэтула Билялетдинов: Команды бьются, серия продолжается Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео) В зеленом дерби «Салават Юлаев» опять проиграл «Ак Барсу» с тем же счетом – 1:2.

«Мы – люди адекватные». Рекордно короткая пресс-конференция из Магнитогорска Илья Воробьев, в своей уже ставшей фирменной манере, был крайне сдержан на послематчевой пресс-конференции.

Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в обороне Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».

Эдуард Занковец: При таком количестве удалений сложно рассчитывать на успех Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».

Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео) Обозреватель «Советского спорта» разбирается, почему засчитали шайбу Федора Малыхина в ворота «Салавата Юлаева».

Юнас Анелев: Чувствовалось, что «Адмирал» немножечко подустал Защитник «Авангарда» Юнас Анелев прокомментировал победу команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».

Владимир Юрзинов: Бились до конца, теперь готовимся к матчам с «Металлургом» в Пекине Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

Оскар Осала: Сегодня просто был мой день Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала поделился эмоциями после победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», в котором форвард записал на свой счет хет-трик.

Голову лиса – на лед! Голевой карнавал в Магнитогорске Во втором матче четвертьфинала Востока «Металлург» и «Куньлунь» рубились, не жалея себя.

Максим Спиридонов: В открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоит Тренер «Адмирала» Максим Спиридонов прокомментировал игру команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».

Федор Канарейкин: Домашняя серия «Авангарда» из двух игр закончена, едем в гости Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Кунльлунь» и повел в серии со счетом 2:0 Матч первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:3 в пользу «Магнитки».

Одни бросали фляжки, другие забрасывали шайбы. «Авангард» вновь побеждает «Авангард» одержал победу и во втором матче серии с «Адмиралом» 6:3 и повел 2-0.

«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина Хоккеисты «Трактора» на домашней арене одержали уверенную победу над «Барысом» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 5:1.

«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене переиграли «Адмирал» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 6:3.

«Авангард» – «Адмирал» - 6:3. Как это было Во втором матче 1/4 финала Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Адмиралом».