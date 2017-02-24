«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии
Матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом
Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак
Барса».
В составе победителей отличились Михаил Глухов и Федор Малыхин. У «Салавата» гол в активе Энвера Лисина.
«Ак Барс» выиграл второй матч в серии. Третья игра состоится 26 февраля.
КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Малыхин (Варнаков, Батыршин), 15:16 (1:0). Глухов (Ткачёв), 41:07 (2:0). Лисин 51:57 (2:1).
Место и дата
24 февраля 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 2-0
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