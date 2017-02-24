Мирча Луческу: Не спал всю ночь после вылета «Зенита» из Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о вылете «Зенита» из Лиги Европы.

- Я не спал всю ночь, уверен, команда тоже тяжело переживает вылет из Лиги Европы. После матча я призвал игроков сосредоточиться на чемпионате. Если мы выступим в нем удачно, это сгладит то, что произошло в матчах с «Андерлехтом». Я не потерял страсти к футболу, поражения были и раньше. Уже завтра начну изучать нашего следующего соперника – ЦСКА, - приводит слова Луческу сайт румынского журналиста Даниела Нану.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1, но по сумме двух матчей не вышел в следующую стадию турнира. Первую встречу в Бельгии петербуржцы проиграли со счетом 0:2. Соперником «Андерлехта» по 1/8 финала стал АПОЕЛ.

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Первый после зимнего перерыва матч в РФПЛ «Зенит» проведет 4 марта в Москве против ЦСКА. Команда Мирчи Луческу с 35 очками занимает второе место в чемпионате. На пером месте идет «Спартак» с 40 очками.

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