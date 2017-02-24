«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», Швед набрал 29 очков
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью»
и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу «Химок».
В составе
победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 29 очков. У хозяев
по 16 очков набрали Кевин Джонс и Марди Коллинз.
«Химки»
занимают второе место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» на четвертом
месте.
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