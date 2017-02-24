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«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», Швед набрал 29 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 29 очков. У хозяев по 16 очков набрали Кевин Джонс и Марди Коллинз.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» на четвертом месте.

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