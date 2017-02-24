Стало известно время начала всех матчей 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня
состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. На официальном сайте УЕФА
опубликовано расписание матчей.
Первые матчи, 9
марта:
21:00 (мск)
АПОЕЛ - «Андерлехт»
«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
«Копенгаген» - «Аякс»
23:05 (мск)
«Сельта» - «Краснодар»
«Шальке» - «Боруссия» (Менхенгладбах)
«Лион» – «Рома»
«Олимпиакос» – «Бешикташ»
«Гент» – «Генк»
Ответные матчи, 16
марта:
21:00 (мск)
«Краснодар» – «Сельта»
«Бешикташ» – «Олимпиакос»
«Генк» – «Гент»
23:05 (мск)
«Андерлехт» - АПОЕЛ
«Боруссия» Менхенгладбах – «Шальке»
«Рома» – «Лион»
«Манчестер Юнайтед» – «Ростов»
«Аякс» - «Копенгаген»
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