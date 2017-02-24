Михаил Осинов: «Ростов» - «МЮ»? Очередной команде из Англии не повезло

Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от встречи российского клуба с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Со стороны болельщика трудно представить более лучшего соперника для «Ростова». Вживую есть возможность увидеть такого тренера и такую команду. Но с позиции клуба, то не хотелось бы встречаться с «Манчестер Юнайтед» на этой стадии. Наверное, «Ростову» попалась самая сильная команда из участников плей-офф. Два гранда встречаются. Безусловно, «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами. Очередной команде из Англии не повезло, - приводит слова Осинова «Спорт FM».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова».