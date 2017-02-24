Зинэтула Билялетдинов: Команды бьются, серия продолжается

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

- Команды бьются за результат. Серия продолжается.

- Можно ли сказать, что за исключением пропущенного гола, «Ак Барс» сыграл образцово?

- Команда старается, делает все, что возможно. Но все бывает, в том числе пропущенные шайбы.

- С чем связана слабая игра в концовке?

- Это игра. Соперник забили шайбу. Бывает такое, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба команды.

Напомним, что в пятницу «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и повел в серии 2:0.