Зинэтула Билялетдинов: Команды бьются, серия продолжается
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».
- Команды бьются за результат. Серия продолжается.
- Можно ли сказать, что за исключением пропущенного гола, «Ак Барс» сыграл
образцово?
- Команда старается, делает все, что возможно. Но все бывает, в том числе пропущенные шайбы.
- С чем связана слабая игра в концовке?
- Это игра. Соперник забили шайбу. Бывает такое, - приводит слова Билялетдинова пресс-служба команды.
Напомним, что в пятницу «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и повел в серии 2:0.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Малыхин (Варнаков, Батыршин), 15:16 (1:0). Глухов (Ткачёв), 41:07 (2:0). Лисин 51:57 (2:1).
Место и дата
24 февраля 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция