Виталий Калешин: Первая ассоциация с «Сельтой» - Карпин и Мостовой

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Сельтой».

«Нам попался очень сильный соперник. Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате «Сельта» обыграла «Барселону», в четвертьфинале кубка выбила «Реал».

Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50. К сожалению, из нынешнего состава «Сельты» никого не знаю. Первая ассоциация - Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад», - цитирует Калешина официальный сайт УЕФА.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Сельты».

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».