Виталий Калешин: Первая ассоциация с «Сельтой» - Карпин и Мостовой
Защитник «Краснодара» Виталий Калешин
прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что его команде
предстоит сыграть с «Сельтой».
«Нам попался очень сильный соперник. Все
испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате «Сельта» обыграла
«Барселону», в четвертьфинале кубка выбила «Реал».
Это
дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50. К
сожалению, из нынешнего состава «Сельты» никого не знаю. Первая ассоциация -
Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад», - цитирует Калешина
официальный сайт УЕФА.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре
состоится на поле «Сельты».
Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».