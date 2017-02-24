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Виталий Калешин: Первая ассоциация с «Сельтой» - Карпин и Мостовой

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Сельтой».

«Нам попался очень сильный соперник. Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате «Сельта» обыграла «Барселону», в четвертьфинале кубка выбила «Реал».

 Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50. К сожалению, из нынешнего состава «Сельты» никого не знаю. Первая ассоциация - Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад», - цитирует Калешина официальный сайт УЕФА. 

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Сельты».

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене». 

Голосование: Как завершится противостояние «Краснодара» и «Сельты»?

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