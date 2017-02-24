Андрей Перепелицэ: Надеюсь, российские холода помогут в матче с «МЮ»
Полузащитник «Ростова» Андрей Перепелицэ прокомментировал
результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит
сыграть с «Манчестер Юнайтед».
«Будет интересно сыграть с «Манчестер Юнайтед». У нас будет
возможность сыграть на «Олд Траффорд». У этого клуба топ-игроки и топ-тренер,
но мы сами демонстрируем хорошие результаты в еврокубках и победили «Баварию».
Здорово, что первый матч мы проведем дома. Надеюсь, российские холода нам
помогут», - цитирует Перепелицэ официальный сайт УЕФА.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически