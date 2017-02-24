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Фогт стала чемпионкой мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 12-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялись соревнования по прыжкам с трамплина у женщин. Чемпионский титул завоевала немка Карина Фогт.

В тройку призеров попали также японки Юки Ито и Сара Таканаси. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 12-е место.

Лыжные виды спорта
Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Прыжки на лыжах с трамплина
Женщины. К-90

1. Карина Фогт (Германия) 254,6
2. Юки Ито (Япония) 252,6
3. Сара Таканаси (Япония) 251,1
...12. Ирина Аввакумова (Россия) 221,4
...21. Анастасия Баранникова (Россия) 201,8
...26. Софья Тихонова (Россия) 188,1
...30. Ксения Каблукова (Россия) 180,9

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