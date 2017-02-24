Сергей Ташуев: Шансы «Ростова» и «МЮ» – 50 на 50

Известный российский тренер Сергей Ташуев оценил шансы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Он считает, что команды имеют равные шансы на успех.

- «Ростов» желал играть с «Манчестер Юнайтед», вот и получил его в соперники. Это будет праздник, будет весело. «Ростов» даст сопернику бой, это однозначно, еще бы не помешали травмы и дисквалификации, ведь у команды ограниченная обойма, которая несет на себе ношу игры не в одном турнире. На мой взгляд, «Ростов» – один из теневых фаворитов Лиги Европы.

- Как оцените шансы «Ростова» на проход в четвертьфинал?

- Как 50 на 50. Курбан Бекиевич разберет «МЮ» по косточкам. Бердыев умеет противостоять звездным соперникам и изучит, к примеру, модель игры Ибрагимовича, найдёт к нему противоядие. Хотя и Моуринью тоже, в отличие от некоторых тренеров, например, Адвоката, который явно не подготовил «Фенербахче» к «Краснодару», тактически досконально изучает соперников. Так что будет интересная игра и борьба тренеров в плане тактики, – цитирует Ташуева Евро-Футбол.Ру.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первый в этой паре состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».