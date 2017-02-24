Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Драгун покинул «Динамо»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник Станислав Драгун покинул московское «Динамо». Клуб расторг контракт с белорусским футболистом.

«Контракт с Драгуном расторгнут. По причине того, что он не проходил в состав, а игроку нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними», - сказал исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов. Его слова приводит ТАСС.

В текущем сезоне 28-летний Станислав Драгун провел 13 матчей за «Динамо»

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»Несколько игроков покинули «Зенит-2» во время зимнего перерыва в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Спартак» подписал 18-летнего камерунца ЗепаттуЗащитник Одри Йолы Зепатта подписал контракт со «Спартаком». Детали соглашения 18-летнего камерунца с красно-белыми не разглашаются. Ранее Зепатта выступал за «Юниверсал Старс».«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» СамбуФорвард «Порту» Идриса Самбу стал игроком «Спартака». Ранее сообщалось, что 18-летний португалец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКАМосковское «Динамо» выкупит права на нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, сообщается на официальном сайте бело-голубых.Гасилин сообщил об уходе из «Зенита-2»Нападающий Алексей Гасилин в своем инстаграме сообщил об уходе из «Зенита-2».«Амкар» согласовал с Гасилиным контракт на 3,5 года«Амкар» договорился о переходе из «Зенита-2» нападающего Алексея Гасилина, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживаниеПолузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что московскому «Динамо» при возвращении в премьер-лигу уготована роль аутсайдера.Евгений Калешин: Надеюсь, «Кубань» перевернет ситуацию уже в официальных матчахГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин после поражения от питерского «Динамо» на Кубке ФНЛ (0:2) подвел итог вступления команды на турнире, где она заняла 16-е место.Константин Зырянов: «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛПолузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов выразил мнение, что «Динамо» при возвращении в РФПЛ будет бороться за выживание.Экс-игрок «Зенита-2» Саламатов: Команда идет на омоложение, не видел смысла дальше просто так сидетьПолузащитник СКА Никита Саламатов рассказал о переходе в ростовский клуб из «Зенита-2».Юрий Калитвинцев: «Оренбург» заслуживает того, чтобы располагаться выше в турнирной таблицеГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Оренбургом» (1:1) на сборе в Турции.«Динамо СПб» уступило «Краснодару-2» в Кубке ФНЛ«Динамо СПб» в матче за 13-16 места Кубка ФНЛ уступило «Краснодару-2» со счетом 0:2.«Балтика» подписала контракты с игроками «Ростова» и «Томи»Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко и защитник «Томи» Максим Тишкин подписали контракты с «Балтикой».Защитник «Ростова» Скопинцев перешел в «Балтику»В «Балтику» на правах аренды перешел из защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, сообщает официальный сайт калининградского клуба.РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистовРФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистовВ понедельник, 20 февраля, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС.«Тосно» потерпело первое поражение на турецких сборах, Милевского удалили за две желтые карточки«Тосно» в товарищеском матче на сборе в Турции проиграло «Крыльям Советов» со счетом 4:2.Полузащитник «Зенита-2» перешел в ростовский СКА на правах арендыПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов подписал контракт с ростовским СКА.«Зенит-2» обыграл «Кубань» по пенальти в Кубке ФНЛ«Зенит-2» в стыковом матче победил краснодарскую «Кубань» в Кубке ФНЛ по пенальти.Кевин Кураньи: Надеюсь, сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мираБывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что сборная России может преподнести сюрприз на чемпионате мира в 2018 году.Владислав Радимов: Надеюсь, этот персонаж со свистком будет отлучен от судействаГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод матча Кубка ФНЛ с «Енисеем» (1:3), в котором травму получил защитник команды Давид Мильдзихов.
Главные новости
Футбол
Ари прибыл в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Футбол
Юрген Клопп: В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка Раньери
Футбол
Клаудио Раньери: Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли с «Лестером»
Футбол
Евгений Ловчев: Заявка Лоськова за «Локомотив» – хороший ход. Все равно в чемпионате шансов нет
Футбол
Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»
Футбол
Стало известно время начала всех матчей 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Мирча Луческу: Не спал всю ночь после вылета «Зенита» из Лиги Европы
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии
Футбол
Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Футбол
Боли перешел из «Анжи» в китайский «Далянь Ифан»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Станислав Драгун
Станислав Драгунвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости