Драгун покинул «Динамо»
Полузащитник Станислав Драгун покинул московское «Динамо». Клуб расторг
контракт с белорусским футболистом.
«Контракт
с Драгуном расторгнут. По причине того, что он не проходил в состав, а игроку
нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними»,
- сказал исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов. Его слова
приводит ТАСС.
В текущем сезоне 28-летний Станислав Драгун провел 13 матчей за «Динамо»
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