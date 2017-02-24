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Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Несколько игроков покинули «Зенит-2» во время зимнего перерыва в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Сообщается, что полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнер по амплуа Иван Иванченко будет выступать за «Анжи», а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского «Лахти».

Также с «Зенитом» попрощался форвард Даниил Майков, трансфер которого теперь принадлежит «Славии» из болгарской Софии. Кроме того, в «Лахти» на правах аренды до октября 2017 года перешел голкипер петербуржцев Александр Васютин.

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