Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»
Несколько игроков покинули «Зенит-2» во время
зимнего перерыва в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».
Сообщается, что полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру
в ростовском СКА, его партнер по амплуа Иван Иванченко будет выступать за
«Анжи», а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского
«Лахти».
Также с «Зенитом» попрощался форвард Даниил Майков, трансфер которого теперь принадлежит «Славии» из болгарской Софии. Кроме того, в «Лахти» на правах аренды до октября 2017 года перешел голкипер петербуржцев Александр Васютин.
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