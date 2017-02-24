Евгений Ловчев: Заявка Лоськова за «Локомотив» – хороший ход. Все равно в чемпионате шансов нет

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал решение «Локомотива» заявить тренера Дмитрия Лоськова как игрока.

– В премьер-лиге у «Локомотива», по большому счету, шансов зацепиться за еврокубковую зону нет. Поэтому такой ход – с заявкой Лоськова – хороший ход. Помните, как Тихонов за «Спартак» выходил? И, кстати, неплохой матч провел, – сказал Ловчев.

– Думаю, с «Тосно» на Кубок России Лоськов не сыграет. В этом турнире, в отличие от чемпионата, шансы у «Локомотива» есть, – добавил Ловчев.

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