Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Заявка Лоськова за «Локомотив» – хороший ход. Все равно в чемпионате шансов нет

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал решение «Локомотива» заявить тренера Дмитрия Лоськова как игрока.

– В премьер-лиге у «Локомотива», по большому счету, шансов зацепиться за еврокубковую зону нет. Поэтому такой ход – с заявкой Лоськова – хороший ход. Помните, как Тихонов за «Спартак» выходил? И, кстати, неплохой матч провел, – сказал Ловчев.

– Думаю, с «Тосно» на Кубок России Лоськов не сыграет. В этом турнире, в отличие от чемпионата, шансы у «Локомотива» есть, – добавил Ловчев.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛЛоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ари прибыл в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»Как стало известно «Советскому спорту», нападающий «Краснодара» Ари прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом».«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезонаПолузащитник Дмитрий Лоськов вернулся в «Локомотив» в качестве действующего игрока. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Лоськов: Я не мальчик, чтобы напрашиватьсяДмитрий Лоськов: Я не мальчик, чтобы напрашиватьсяДважды лучший футболист страны (2002 и 2003 гг.) Дмитрий Лоськов заявлен за «Локомотив».Василий Лукичев: На последнем сборе «Тосно» набирал кондиции к матчу с «Локомотивом»Вратарь «Тосно» Василий Лукичев поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против минского «Динамо» (3:0).Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что случилось накануне в российском футболе.Соломон Кверквелия: Вера Семина окрыляетЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал переход в московский клуб на правах аренды из «Рубина».«Локомотив» объявил об аренде КверквелииЗащитник «Рубина» и сборной Грузии Соломон Кверквелия проведет вторую половину сезона на правах аренды в «Локомотиве».Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет московский клуб в текущее трансферное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.День в истории. Виталию Денисову – 30!Сегодня защитник «Локомотива» Виталий Денисов празднует свой юбилей. Футболисту исполняется 30 лет.Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом», сообщили ТАСС в пресс- службе московского клуба.Мануэл Фернандеш: Не считаю себя лучшим футболистом «Локомотива»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш остался доволен матчем против «Стремсгодсета») и поделился мнением о новой схеме команды.Дмитрий Тарасов: Возможно, поражение «Стремсгодсету» даже пойдет на пользуПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подвел итоги матча со «Стремсгодсетом» (0:1) на сборе в Испании и отметил, что находится в хорошей форме.Поезд опаздывает? «Локо» проиграл за 10 дней до возобновления сезонаПоезд опаздывает? «Локо» проиграл за 10 дней до возобновления сезона«Советский спорт» рассказывает о главных игровых преимуществах и недостатках команды Юрия Семина перед возобновлением сезона.«Локомотив» уступил «Стремсгодсету» в товарищеском матче«Локомотив» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с норвежским «Стремсгодсетом».«Локомотив» готов заплатить 3 миллиона евро за румынского форварда ИванаМосковский «Локомотив» сделал предложение клубу «Университатя» в размере €3 млн за румынского форварда Андрея Ивана. Об этом сообщает Sport.ro.«Крылья Советов» примут «Локомотив» в УфеМатч 18-го тура емпионата России «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе, сообщает официальный сайт самарского клуба.Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Нобель Арустамян: «Локомотиву» надо расставаться с Миранчуком зимой, а не летомКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».
Главные новости
Футбол
Ари прибыл в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Футбол
Юрген Клопп: В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка Раньери
Футбол
Клаудио Раньери: Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли с «Лестером»
Футбол
Евгений Ловчев: Заявка Лоськова за «Локомотив» – хороший ход. Все равно в чемпионате шансов нет
Футбол
Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти»
Футбол
Стало известно время начала всех матчей 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Мирча Луческу: Не спал всю ночь после вылета «Зенита» из Лиги Европы
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии
Футбол
Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Футбол
Боли перешел из «Анжи» в китайский «Далянь Ифан»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськоввсе новости