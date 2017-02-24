Клаудио Раньери: Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли с «Лестером»

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал свою отставку. Он поблагодарил болельщиков и всех, кто помогал ему добиться успеха с командой.

«После эйфории прошлого сезона и чемпионского титула все, о чем я мечтал, это остаться в «Лестере». К сожалению, этого не случилось. Это было невероятно приключение, и оно навсегда останется со мной.

Сердечная благодарность всем в клубе, кто был причастен к тому, чего мы достигли. Прежде всего, я благодарю болельщиков. Вы полюбили меня с первого дня в команде. Я тоже люблю вас.

Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли вместе. Я надеюсь, что вы будете вспоминать об этом и улыбаться каждый день, как и я. Это было чудесное и счастливое время, я никогда не забуду его. Для меня было удовольствием и честью быть чемпионом вместе с вами», - цитирует Раньери ВВС.

Напомним, что в прошлом сезоне «Лестер» под руководством Раньери стал чемпионом Англии, а в нынешнем - вышел из группы в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате команда в одном очке от зоны вылета.