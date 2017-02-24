Клаудио Раньери: Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли с «Лестером»
Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал свою отставку. Он
поблагодарил болельщиков и всех, кто помогал ему добиться успеха с командой.
«После эйфории прошлого сезона и чемпионского титула все, о чем я мечтал,
это остаться в «Лестере». К сожалению, этого не случилось. Это было невероятно
приключение, и оно навсегда останется со мной.
Сердечная благодарность всем в клубе, кто был причастен к тому, чего мы
достигли. Прежде всего, я благодарю болельщиков. Вы полюбили меня с первого дня
в команде. Я тоже люблю вас.
Никто не может отнять у нас то, чего мы достигли вместе. Я надеюсь, что вы
будете вспоминать об этом и улыбаться каждый день, как и я. Это было чудесное и
счастливое время, я никогда не забуду его. Для меня было удовольствием и честью
быть чемпионом вместе с вами», - цитирует Раньери ВВС.
Напомним, что в прошлом сезоне «Лестер» под руководством Раньери стал
чемпионом Англии, а в нынешнем - вышел
из группы в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате команда в одном очке от зоны
вылета.