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Юрген Клопп: В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка Раньери

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Клаудио Раньери. Напомним, ранее итальянский специалист тренировал «Лестер».

«Что я могу сказать? Удивлен ли я тем, что такие вещи происходят? Нет. Такое бывает не только в футболе. В этом сезоне для меня было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка Раньери.

Должен ли я все время понимать, что случилось? Разумеется, нет. Я не знаю, зачем «Лестер» сделал это. Все видели их стиуацию в АПЛ, в Лиге чемпионов, но мы не знаем ситуацию внтури клуба.

Увркн, что Раньери не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Он слишком опытен для этого. В прошлом сезоне ему удалось найти отличное решение для своей команды, но я не знаю, что случилось в нынешнем сезоне», - цитирует КлоппаThe Guardian.

Brexit – неофициальное название процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, что в прошлом сезоне «Лестер» под руководством Раньери стал чемпионом Англии, а в нынешнем  - вышел из группы в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате команда в одном очке от зоны вылета.


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