Юрген Клопп: В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, отставка Раньери
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал
отставку Клаудио Раньери. Напомним, ранее итальянский специалист тренировал «Лестер».
«Что я могу сказать? Удивлен ли я тем, что такие вещи происходят? Нет.
Такое бывает не только в футболе. В этом сезоне для меня было несколько
странных решений – Brexit,
Трамп, отставка Раньери.
Должен ли я все время понимать, что случилось?
Разумеется, нет. Я не знаю, зачем «Лестер» сделал это. Все видели их стиуацию в
АПЛ, в Лиге чемпионов, но мы не знаем ситуацию внтури клуба.
Увркн, что Раньери не изменился по сравнению с прошлым сезоном. Он слишком опытен для этого. В прошлом сезоне ему удалось найти отличное решение для своей команды, но я не знаю, что случилось в нынешнем сезоне», - цитирует КлоппаThe Guardian.
Brexit – неофициальное название
процесса выхода Великобритании из Евросоюза.
Напомним, что в прошлом сезоне «Лестер» под руководством Раньери стал
чемпионом Англии, а в нынешнем - вышел
из группы в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате команда в одном очке от зоны
вылета.