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Налдо не сможет играть за «Шальке» до конца сезона из-за травмы

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Защитник «Шальке» Налдо выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер немецкого клуба Маркус Вайнцирль.

 «У Налдо частичный разрыв приводящей мышцы. В этом сезоне он больше не сможет играть», - приводит слова Вайнцирля официальная группа «Шальке» Вконтакте.

В текущем сезоне 34-летний Налдо провел 28 матчей за «Шальке» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.

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