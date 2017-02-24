Налдо не сможет играть за «Шальке» до конца сезона из-за травмы
Защитник «Шальке» Налдо выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщил
главный тренер немецкого клуба Маркус Вайнцирль.
«У Налдо
частичный разрыв приводящей мышцы. В этом сезоне он больше не сможет играть», -
приводит слова Вайнцирля официальная группа «Шальке» Вконтакте.
В текущем сезоне 34-летний Налдо провел 28 матчей
за «Шальке» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.
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