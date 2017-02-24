Медведев объявил Военные игры в Сочи открытыми

читайте также

Евгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медали Бронзовая медалистка в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх рассказала, почему ей не удалось выиграть.

Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегко Призеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.

Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третья В Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Максим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погоде Обладатель золотой медали III зимних Всемирных военных игр в биатлоне Максим Цветков ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».

Антон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждала Чемпион мира прапорщик Антон Бабиков 23 февраля прилетел в Сочи, но не принял участия в первой гонке биатлонистов на Всемирных военных играх

«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных 24 февраля Россия выиграла свои первые медали на Военных играх.

Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.

Президент CISM: В нашей организации нет места политике, у нас все равны Президент международного совета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким Аль-Шино рассказал о том, что выбор Сочи для проведения военных игр был сделан без оглядки на политику.

Конкурентов мало. Россия завоевала первое золото на Всемирных военных играх Первую победу сборной России принес лыжник Алексей Червоткин.

Алексей Червоткин выиграл гонку на 15 км на Всемирных военных играх В первый день III Всемирных военных игр в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» завершилась индивидуальная лыжная гонка среди мужчин свободным стилем на 15 км.

Матвей Елисеев: После чемпионата мира мой главный старт – Всемирные военные игры Как признался «Советскому спорту» российский биатлонист, на Военные игры в Сочи он приехал с осадком на душе, после того, как чемпионата мира в Хохфильцене не принял участия ни в одной из гонок. В Сочи прапорщик ЦСКА хочет доказать, что готов побеждать на соревнованиях самого высокого уровня.

Захаров выступит на Военных играх в «золотых» олимпийских коньках Сочи-2014 В первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных Сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров.

«Есть мечта – дослужиться до полковника». Олимпийский чемпион – о Военных играх «Советский спорт» пообщался с олимпийским чемпионом Сочи-2014 по шорт-треку Русланом Захаровым.

Софья Просфирнова: Военные игры ни с чем другим сравнить нельзя Чемпионка Европы по шорт-треку пообщалась с журналистом «Советского спорта» перед стартом III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Максим Цветков: Готов исполнить гимн России на зимних Всемирных военных играх Чемпион мира по биатлону прилетел в Сочи, где в составе сборной Вооруженных Сил РФ примет участие в двух гонках на Всемирных военных играх.

«Дело не в чинах. Это их долг». Юрий Муратов – о Викторе Ане и Военных играх Начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту рассказал о подготовке сборной России к Всемирным военным играм.

Олимпийская ностальгия в погонах. В Сочи стартуют Всемирные военные игры В День защитника отечества в олимпийский Сочи прибудет огонь III зимних Всемирных военных игр.

Михаил Галустян: Символом Всемирных военных игр будет леопард Президент федерации военно-тактических игр России представил талисман Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

В Москве состоялась презентация формы сборной России для Всемирных военных игр Кроме того организаторы представили экипировку для волонтеров и судей, а также награды, символ и талисман III Всемирных военных игр