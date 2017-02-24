Медведев объявил Военные игры в Сочи открытыми
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.
«Уважаемые участники и гости. Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми. Поздравляю участников и гостей соревнований, поклонников зимних видов спорта с этим международным спортивным праздником», – приводит слова Медведева ТАСС.
Также был зажжен огонь Игр после завершения эстафеты спортивного огня. Завершили эстафету и зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.
III зимние Всемирные военные игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских объектах Сочи.
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