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Медведев объявил Военные игры в Сочи открытыми

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.

«Уважаемые участники и гости. Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми. Поздравляю участников и гостей соревнований, поклонников зимних видов спорта с этим международным спортивным праздником», – приводит слова Медведева ТАСС.

Также был зажжен огонь Игр после завершения эстафеты спортивного огня. Завершили эстафету и зажгли огонь III зимних Всемирных военных игр двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.

III зимние Всемирные военные игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских объектах Сочи.

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